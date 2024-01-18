نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندي فكرة.. تجمع بين يسرا محنوش وسعد لمجرد في ديو غنائي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المطربة التونسية يسرا محنوش عن تعاونها مع النجم سعد لمجرد لأول مرة في أغنية جديدة لها بعنوان "عندي فكرة" وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أغنية عندي فكرة

ونشرت يسرا محنوش، علي صفحتها الشخصية برومو الأغنية وعلقت عايها قائلا: “قريبا مفاجأة من ألحان الموسيقار طلال، ومع صديقي الفنان سعد المجرد"، دون الكشف أي تفاصيل أخري عن موعد طرح العمل بشكل رسمين وتفاصيل تخص العمل الجديد.

وفي نفس السياق، روج سعد لمجرد عن الأغنية وذلك عبر صفحته الشخصية "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو ترويجي لعمله الجديد المصور على طريقة الفيديو كليب، وعلق عليه قائلا: استمتعوا بالمفاجأة التي تجمعني بصديقتي يسرا محنوش".

أغنية قلبي متي

وطرح سعد الصغير مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قلي متى” بالتعاون مع الممثلة الهندية جينيفر ونجت.

أغنية قولي متى- GuliMata، تجمع بين الثقافة المغربية والهندية، وتم تصويرها في الهند، أما الفيديو كليب فقد حظي بمواصفات عالمية،قدم من خلالها قصة مستمدة من حكايات الحب التاريخية، وجسد فيها دور الحبيب الذي يتحدى كل المخاطر، لإنقاذ حبيبته الأميرة منالقصر، بعد أن أجبرها والدها الملك على الزواج من أحد الأمراء الأثرياء.

والجدير بالذكر آخر أعمال سعد لمجرد أغنية نور الصبح، التي تصدرت الترند لهذا السبب.

وأغنية "أش أخبارك" من كلمات وألحان وتوزيع وميكس ماستر صديق سعد لمجرد المقرب جلال الحمداوي، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور.