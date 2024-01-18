الفلكية ليلى عبد اللطيف تعلق بشان انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. اتفرج ماهذا

الرياض - محمد الاطلسي - شكّل انفصال النجم المصري أحمد العوضي عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز صدمة لدى الجمهور العربي وخصوصاً في ظل توقعات أطلقتها خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف مع بداية العام الجديد حول انفصالهما في العام الجاري. العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف عن الأمرالخطير الذي سيحدث في الايام القادمة! ليلى عبد اللطيف: للأسف حدث التوقع بدورها "سيدتي" تواصلت مع خبيرة الفلك والتوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف عبر الهاتف وأفاد مكتبها الإعلامي في حديث خاص لـ "سيدتي" أن ليلى لن تصرح ولكن تكتفي بالقول : "للأسف حدث التوقع وكنت أتمنى ألا يحدث".

وأكتفت ليلى عبد اللطيف بهذا الكلام حيث رفضت الإدلاء بأية تصريحات إضافية حول الموضوع. انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد أعلنت قبل قليل عن انفصالها بصورة رسمية عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث قالت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير". بدوره أعلن الفنان أحمد العوضي الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" حيث كتب: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير " .

ليلى عبد اللطيف تنبأت بالطلاق وكانت خبيرة الفلك والتوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف قد تنبأت بانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حيث استضاف الإعلامي نيشان، ليلى عبدا للطيف خبيرة الفلك والتوقعات، والتي توقعت وقوع الطلاق بين الثنائي بين عامي 2024 و 2025 بطريقة مفاجئة، ليتفاجأ الجمهور برد ياسمين عبدالعزيز عليها، حيث أعادت نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام".