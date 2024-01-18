نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة زينة تصوير أحد مشاهدها في مسلسل “العتاولة” بمنطقة الاسكندرية.

حيث قامت بتصوير مشاهد ضمن الأحداث بينها وبين أحمد السقا بسجن محرم بيك مساء أمس.

قصة العمل

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا منالفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن احداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دورفتاة شعبية ضمن الأحداث.

أبطال العمل

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

آخر أعمال زينة

فيلم الإسكندراني يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، تصدر قائمة الإيرادات بالفيلم الذي طرح في دور العرض السينمائية الأسبوع الماضي، حيث مازال العمل محافظًا على صدارته بدور العرض، بعد أن حقق إيرادات تخطت الـ 8 ملايين جنيه في أسبوع، فجاءت إيرادات الأفلام أمس، للفيلم 649،801 جنيهًا.

تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.