نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يروج لأغنيتة الجديدة "بعتذرلك" استعداد لطرحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم أحمد سعد حمله الترويج عن أغنيه الجديدة التي تحمل اسم "بعتذرلك" والتي من المقرر طرحها قريبا علي جميع المنصات الموسيقة، وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر أحمد سعد البرومو التشويقي للكليب على صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وعلق عليه قائلًا: "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

كلمات أغنية بعتذرلك

وتقول كلمات الأغنية في البرومو: "بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام واني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام واني جاهل في المعاملة والمجامله والاهتمام واني عاجز إني أفسّر صوت مشاعري واني خام".

أغنية "بعتذرلك" من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.

أعمل أحمد سعد

تجدر الإشارة إلى أن أحمد سعد قدم مؤخرًا أغنيتين كجزء من إعلانات أفلام موسم رأس السنة لعام 2024. الأغنية الأولى بعنوان "كده لأ" تابعة لفيلم "أبو نسب" الذي يقوم ببطولته محمد إمام. الكلمات من تأليف منة عدلي القيعي، والألحان من صنع إيهاب عبد الواحد، وتوزيعالموسيقى من إبداع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، بينما قام بالميكس والماستر هاني محروس.

أطلق أحمد سعد بالتعاون مع بهاء سلطان أغنية "كله فالصو"، التي تُعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، الذي يقوم ببطولتهالفنانة إسعاد يونس. في هذه الأغنية، شاركت إسعاد يونس أيضًا، وكتب كلماتها مصطفى البرنس وفلبينو، وصاغ أحمد طارق يحيىاللحن، وتم إنتاجها بواسطة شركة مزيكا برعاية المنتج محمد جابر.