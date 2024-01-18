محمود حجازي يكشف عن إسم شخصيته في مسلسل "حدوتة منسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمود حجازي عن إسم شخصيته في مسلسل "حدوتة منسية "وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر حجازي بوستر المسلسل وعلق عليه قائلًا: "قريبا علي قنوات المتحده مسلسل ( حدوته منسيه ) في دور نوح،تأليف:محمود حمدان انتاج: vantage، ان شاء الله نوعدكم بعمل محترم وممتع ويارب الخير للجميع".

تعرض قناة "CBC" بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري، مسلسل “حدوتة منسية" بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر ومجموعة من النجوم، يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً، وهو يضم 30 حلقة.

أبطال مسلسل حدوتة منسية



ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

أحداث مسلسل حدوتة منسية



يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

ويعد مسلسل الكتيبة 101 آخر عمل شارك فيه الفنان محمود حجازي والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرةمنالفنانين منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمودعبدالمغني، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.





أحداث الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

آخر أعمال محمود حجازي السينمائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي، فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، ومن تأليف كريم سرور،وإخراج مرقس عادل، حيث جاء التعاقد مع جميلة بعدما اعتذرت الفنان هنا الزاهد، والفيلم كان قد انطلق تصويره منذ فترة وتوقف طوال الفترة الماضية.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حولالعالم،بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم.