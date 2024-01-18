أبرز الفنانيين الذين أثار خبر انفصالهم حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي - تصدرت أسماء كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وحديث الجمهور والمتابعين بعد إعلان انفصالهما عن بعضهما بعد زواج يُعد الأشهر بالمجال الفني وقصة حب شهد بها الجميع، وكان الجمهور يراها هي النموذج الذي يُحتذى به في العلاقات. إلا أنه خلال الفترة الأخيرة وبشكلٍ خاص بعام 2023 شهد الوسط الفني العديد من حالات الانفصال بين الفنانين الذين قد تزوجوا وكانت قصص زواجهم ناجحة ومُلهمة للكثيرين، وكان دوماً ما يحرص الجمهور على متابعة أخبارهم ومشاهدة صورهم سوياً، إلا أن الأمر انتهى بانفصال هؤلاء الفنانين عن بعضهم ونستعرض لكم أبرزهم. أحمد فهمي وهنا الزاهد تفاجأ الجمهور في نوفمبر الماضي بإعلان الفنانة هنا الزاهد طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد قصة حب وزواج استمر لأربع سنوات، وحينها كتبت الفنانة هنا الزاهد منشوراً عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها الرسمي بـ"إنستغرام" جاء فيه: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وعلق الفنان أحمد فهمي على نبأ الانفصال خلال لقائه بـ"اليوتيوبر" أنس بوخش، حيث كشف عن رأيه في عدم استمرار زيجاته الثلاث وأنه المسؤول، مؤكداً أنه في كل الأحوال يرى نفسه السبب في الطلاق، وقال: "أكيد العيب فيا"، وأشار فهمي إلى أنه كان يرغب في استمرار كل تجربة زواج خاضها، ولكنه لا يرى في الطلاق ضرراً كبيراً. تامر حسني وبسمة بوسيل كانت من أبرز حالات الانفصال خلال الفترة الأخيرة والذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي هو انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، حيث كانت قد أعلنت في أبريل الماضي طلاقها من الفنان تامر حسني بعد حياة زوجية دامت 11 عاماً، وعلى الرغم من انفصالهما إلا أن علاقتهما ظلت جيدة وجمعتهما الكثير من اللقاءات مع أبنائهما. يوسف الشريف وإنجي علاء يُعد انفصال الفنان يوسف الشريف عن زوجته الكاتبة إنجي علاء بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 14 عاماً من أبرز حالات طلاق الفنانين خلال الفترة الماضية. ففي نوفمبر الماضي كان قد أعلن الفنان يوسف الشريف انفصاله بشكلٍ رسمي عن زوجته وأم أولاده الكاتبة إنجي علاء. وقد أعلن الفنان يوسف الشريف نبأ الانفصال عبر حسابه على موقع "X – تويتر سابقاً" قائلاً: "قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجي علاء أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديراً لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا"، مضيفاً: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير....أشهد الله يا إنجي أني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي..الحمدلله على كل شيء".

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أبرز الفنانيين الذين أثار خبر انفصالهم حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي

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أحمد سعد وعلياء بسيوني كان إعلان نبأ انفصال الفنان أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني هو الأكثر جدلاً خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشكلٍ عام، بعد نشر علياء البسيوني نبأ الانفصال عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على "إنستغرام"، حيث أشارت بوضوح إلى أن الطلاق حدث بقرار منفرد من أحمد سعد، وتحدثت عن تضحياتها من أجل بناء أسرة وسط ظروف لا يتحملها أحد.

بيان طلاق علياء البسيوني- الصورة من ستوري حسابها الخاص على إنستغرام شريف منير ولورا عماد بعد علاقة زوجية امتدت لعشرين عاماً، أعلن الفنان شريف منير عن طلاقه من زوجته لورا عماد في سبتمبر الماضي، من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" حيث كتب قائلاً: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

بيان طلاق شريف منير- الصورة من ستوري حسابه الخاص على إنستغرام وحينها أكدت لورا عماد أنها عرفت الخبر من "إنستغرام"، ولم يتم إبلاغها بشكلٍ رسمي، وحرص الفنان شريف منير على عدم الحديث عن أسباب وكواليس الانفصال.