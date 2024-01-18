أحمد سعد يروج لأغنيتة الجديدة ”بعتذرلك” استعداد لطرحها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:27 صباحاً - بدأ النجم أحمد سعد حمله الترويج عن أغنيه الجديدة التي تحمل اسم "بعتذرلك" والتي من المقرر طرحها قريبا علي جميع المنصات الموسيقة، وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر أحمد سعد البرومو التشويقي للكليب على صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وعلق عليه قائلًا: "وان قلبي بيبكي جدا لو يحسك هتسبيه بعتذرلك.. قريبا".

كلمات أغنية بعتذرلك

وتقول كلمات الأغنية في البرومو: "بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام واني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام واني جاهل في المعاملة والمجامله والاهتمام واني عاجز إني أفسّر صوت مشاعري واني خام".

أغنية "بعتذرلك" من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.