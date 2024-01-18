ننشر تفاصيل الحلقة الـ”الخامسة والسادسة”من حالة خاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:27 صباحاً - طرحت منصة watch it الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "حالة خاصة"، أمس الأربعاء في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

بدأت أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل حالة خاصة، بذهاب نديم "طه دسوقى" مع رام الله "هاجر السراج" إلى السيرك ومقابلة أمانى النجار "غادة عادل" مع ابنها على ومعرفه رام الله أنه يعانى من مرض التوحد مثل نديم.

وبعد السيرك يخرج نديم مع رام الله ويتحدثان ويعجب بها ثم يذهب نديم لجميل "نبيل على ماهر" ويبلغه أنه لا يعلم إذا كان معجب برام الله أم لا ولكن يسعد بحديثه معاها ومقابلتها.

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل "حالة خاصة"

بدأت أحداث الحلقة السادسة بمقابلة رام مع ياسر زوج المحامية اماني والتي ابلغتة بسرعة زواجهم نظرا لانتهاء موعد الاقامة الخاصة بها ،ومع تطور الاحداث يهرب ياسر من الزواج منها خوفا من بطش اماني له،ثم تتجه رام الله من زميلها في المكتب خالد والذي يطلب منها الزواج وتقابلة رام الله بالرفض ولكنها توافق بالاخير بعد تخلي ياسر عنها حتي تتمكن من تجديد الاقامة بعد زواجها من مصري.

تنتهي الحلقة السادسة بانتظار رام الله لخالد في منزلها مع وجود مأذون ،ولكن دون جدوي ،وبالاخير يرن جرز المنزل ليتضح انه نديم الموجود علي الباب وليس خالد وتنهي الحلقة السادسة.

ابطال مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

يتناول العمل قصة نديم أبو سريع وهو الشخص الذي يعاني من التوحد ويقدم حالة استثنائية من الذكاء الذي يجعله يصل لأعلى المراكز في كل مجال يدخل فيه، لكنه مع كل ذلك لا يجد نفسه سعيدا أو يشعر بمدى النجاح الذي يقدمه، ليظل وحيدًا منطويا على نفسه لأبعد الحدود.

ويجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج في كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.