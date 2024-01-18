غادة عبد الرازق: ”حدث بالفعل 2” هيبقى أقوى من الأول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 08:27 صباحاً - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن وجود جزء ثاني مسلسل "حدث بالفعل".

وقالت غادة عبد الرازق أثناء استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090: "القنوات والمنتجين اللي عرضوا المسلسل قالوا إحنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني لغادة عبد الرازق بس على 5 حلقات وهتبقى أقوى من الأول".

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل أعلنت تفاوضها مع غادة عبد الرازق لعمل جزء ثان من العمل بقصص وحكايات مختلفة تدور في 45 حلقة وكل حكاية 5 حلقات.

وكانت غادة عبد الرازق قد أن بطلة حدوتة "تحت الحزام" الحقيقية ما زالت على قيد الحياة حتى الآن.

وأوضحت غادة عبد الرازق: "حكاية تحت الحزام حقيقية، وجبناها من ملفات دكتور نفسي، وبطلتها لسه عايشة إلى الآن".

وتابعت: "بطلتها عايشة مع ابنها وحفيدتها ومحدش عرف اللي هي عملته، وهي مش في مصر".

وحكاية تحت الحزام جزء من حكايات منفصلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاة من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.

حكاية "تحت الحزام" بطولة غادة عبدالرازق، والتي تجسد شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.