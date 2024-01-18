نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد طرح فيلم "أدها شارما" الجديد في بوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف رسميًا عن موعد الطرح الخاص بالفيلم الجديد لممثلة الهندية لشابة أدها شارما، والذي يطرح بعنوان Bastar: The Naxal Story.

موعد طرح الفيلم

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد، تحدد موعد طرحه رسميًا في مارس من عام 2024 المقبل.

والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، تتعلق بحادثة Naxals بأحد المدن الهندية المعروفة.

و يشهد عام 2024 طرح مجموعة مختلفة من الاعمال السينمائية المميزة التي ستكون استكمالًا لأجزاء لأفلام سينمائية طرحت من قبل، أو اعادة انتاج لأفلام طرحت سابقًا.

ووفق موقع إنديا توداي، من الأفلام التي يطرح منها أجزاء جديدة فيلم بعنوان Pushpa 2 يطرح هذا العام.

ومن أبطال الأفلام الذين تطرح لهم أعمال جديدة هذا العام، كل من أكشاي كومار، وتايجر شروف، وشردها كابور، وراجكومار راو، وألو أرجون.

تنبؤات الطرح

وتنبؤات الطرح لبوليوود في 2024 تشمل عدد من الأعمال السينمائية المميزة التي من المنتظر أن تشهد تألق لعدد من النجوم وغياب لبعض منهم عن الساحة.

ووفق موقع إنديا توداي، سيكون عام 2024، عامًا مميزًا بالطرح لسلمان خان الذي يعود للتعاون مع المنتج كاران جوهار.

في حين لن يكون هناك أي مشاريع سينمائية جديدة سيتم طرحها للعرض للنجم شاه روخ خان، بعد ما عاشه من عام حافل بالطرح 2023.

نجاح شاه روخ خان

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث أعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول اغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.