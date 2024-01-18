نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بول ميسكال يكشف تفاصيل الشخصية التي يجسدها في فيلم "المصارع 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حوار جديد له، كشف بول ميسكال عن تفاصيل دوره في الجزء الجديد المنتظر من فيلم المصارع، الذي سبق وجسد به النجم راسل كرو دور البطولة في الجزء الأول الذي الطرح منه في عام 2000.

بول ميسكال

ووفق صحيفة ديلي ميل، في حواره قال بول ميسكال أنه سيصاب بالإكتئاب إذا ما أسهم الفيلم في وصوله لنجومية استثنائية في حياته الفنية بالمستقبل.

وسيجسد بول ميسكال شخصية لوشيوس، ابن شقيقة الإمبراطور من فيلم المصارع الأول، الإمبراطور الذي جسد شخصيته واكين فينيكس.

وكان قد شهد موقع تصوير مشاهد فيلم المصارع 2، حادثة مأساوية بعد حدوث انفجار في موقع التصوير أدى لإصابة عدد من طاقم عمل المسلسل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن 6 من طاقم عمل الفيلم من داخل موقع التصوير، تعرضو لإصابات بالغة من جراء الانفجار، في حضور عدد من نجوم الفيلم في المغرب.

وحتى الآن لم يتم الكشف مصير طاقم العمل الخاص بالفيلم الذي تعرض لهذه الحادثة، مع تتبع حالتهم الصحية للمشرفين على العمل.

دنزيل واشنطن

في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزيل واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

تفاصيل عن العمل

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لابطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر انتاجه رسميًا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا أنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.