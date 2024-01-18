بوليوود تحتفل بطرح الإعلان الترويجي لفيلم Fighter

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت بوليوود احتفالية مميزة لطرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter، أحدث الأعمال السينمائية للنجم هيرثيك روشان.

ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من الاحتفالية التي شهدت إطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد بحضور صناعه.

Fighter

وكان قد طرح البوستر الترويجي النهائي للفيلم الجديد المنتظر لهيرثيك روشان بعنوان Fighter، مع الإعلان عن مدة عرض الفيلم.

ووفق إنديا توداي، تم الإعلان عن أن مدة عرض الفيلم تستمر حتى ساعتين و40 دقيقة، على أن يطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة للعرض.

تفاصيل عن العمل

وتم الكشف اسم الشخصية التي يجسدها روشان، حيث سيجدس شخصية قائد سرب طائرات مقاتلة، "شامشير باثانيا".

أيضًا تقرر رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلال عام 2025 المقبل، وسيكون من إنتاج شركة انتاج Yash Raj Films من عالم الجاسوسية.

ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطًا بأعمال سينمائية أخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.

جزء رابع من Krrish

و لمح النجم الهندي الكبير هريثيك روشان إلى احتمال تقديم جزء رابع من فيلم "كيريش" حيث يؤدي دور بطل هندي خارق، مشابهًا لأبطال القصص المصورة.

وذكرت مجلة "India Today" أن هذا التلميح جاء من خلال تعليقات روشان على منشور للنجمة الهندية شرادها كابور.

وقام المتابعون بمحاولة تفسير تلك التعليقات على أنها إشارة إلى عودة الشخصية الشهيرة في جزء جديد بمشاركة شرادها كابور.