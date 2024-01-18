نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هولاند ينفي شائعات الانفصال عن زنديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الممثل الشاب توم هولاند بالرد للمرة الأولى على شائعات انفصاله عن حبيبته الممثلة الشابة زنديا، في ظهوره الأخير ضمن مراسم توزيع جوائز اختيار النقاد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، خلال أجراءه للقاءات على السجادة الحمراء، قال توم هولاند أن كل ما يتردد من حديث عن الانفصال غير صحيح.

توم هولاند

أيضًا تحدث الممثل الشاب توم هولاند عن عدته لتجسيد سبايدمان في جزء رابع من السلسلة التي تنتجها ستديوهات مارفل.

ووفق ديلي ميل، اكد هولاند على أن الأمر يشترط أن تكون القصة متوافقة مع تطلعات المعجبين وتتناسب مع المرحلة الحالية من عالم مرفل السينمائي.

هجوم كبير

ذلك بعد أن واجهت شركة ستديوهات مارفل هجوم كبير من الجمهور، بسبب ضعف فيلم The Marvels، الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق أسوأ افتتاحية تشهدها مارفل في شباك التذاكر، بحصده ايرادات قدرت فقط بـ 47 مليون دولار محليًا في الولايات المتحدة.

والآن أصبحت مارفل متهمة بالكذب بعد ترويجها للفيلم على أنه الفيلم رقم 1 على مستوى العالم بالكذب، وكان رد الجمهور على تغريدة بهذا الشأن شديد الغضب.

توقعات تتحقق

وكانت قد ظهرت توقعات صادمة حول تنبات ما سيحققه فيلم The Marvels من إيرادات في افتتاحيته بقاعات السينما بهوليوود، ليعزز من الأزمة التي تعيشها ستديوهات مارفل بعزوف المشاهدين.

ووفق ديد لاين، كشفت توقعات الخبراء، ان الفيلم من المحتمل أن يحقق إيرادات افتتاحية أقل من 60 مليون دولار، وهو معدل غير مسبوق من التراجع لأفلام مارفل الجديدة.