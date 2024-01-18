اتفرج بلقيس فتحي تفاجىء الجمهور بظهورها الأخير بدون مكياج

الرياض - محمد الاطلسي - تصدرت الفنانة بلقيس محركات البحث بسبب ظهورها الأخير عبر منصات السوشيال ميديا وبدون مكياج أو فلتر. نشرت بلقيس عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير انستغرام، فيديو عبر تطبيق التيك توك، ظهرت بدون أي علامات من المكياج، ونالت إعجاب الجمهور، وعلقت بلقيس على الفيديو وقالت: "تفااااااااهة اول اليوم".

وكانت مؤخراً، أحيت النجمة بلقيس حفلًا غنائيًا مميزًا رفقة النجمين حسين الجسمي وتامر حسني في ختام مهرجان دبي للتسوق، واستضاف مهرجان 321 أكبر عرض لطائرات الدرون الضوئية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية مسلية خاصة بالصغار من مختلف الأعمار، بما فيها العروض الترفيهية الجوالة والعروض الموسيقية المميزة لألمع النجوم والفرق الموسيقية، والعروض البهلوانية الرائعة، وعرض فقاعات الماء المبهر.

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بلقيس تكشف عن رغبتها في الزواج داخل كواليس حفل دبي للتسوق، التقت كاميرا "سيدتي" الفنانة بلقيس في حوار عفوي كشفت خلاله عن رغبتها في الزواج بشكل طريف وعفوي، بلقيس خلال الحوار قالت أنها لم تجد الشخص المناسب بعد، لكنها لم تمانع التفكير في الزواج، وكانت بلقيس أعلنت في منتصف عام 2021 نبأ انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الوحيد تركي، رجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف بعد زواج استمر نحو 5 سنوات.

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