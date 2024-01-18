فيلم "مقسوم" يحقق 156 ألف جنيهًا في أول يوم عرض

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 17 يناير فيلم "مقسوم" بطولة الفنانة ليلي علوي ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم بداية العام الجديد ٢٠٢٤.

وحقق فيلم "مقسوم" بطولة الفنانة ليلي علوي أمس في أول يوم له بدور العرض السينمائية، إيرادات بلغت قيمتها 156 ألف جنيهًا وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

أحداث فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار إجتماعي كوميدي موسيقي، وتجسد ليلى علوى شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم خلال فترة التسعينيات.