نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز إيمي تشهد أقل نسبة مشاهدة في تاريخها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إحصائية جديدة عن حصد هذه الدورة من حفل جوائز ايمي، اسوأ معدلات المشاهدات على الإطلاق في تاريخ حفلات جوائز إيمي.

جوائز إيمي لعام 2024

ووفق ديلي ميل، الحفل الذي مثل الدورة رقم 75 من جوائز إيمي لعام 2024، حصد مشاهدات على مستوى العالم قدرت بـ 4.3 مليون مشاهدة فقط، وهو أقل معدل مشاهدات في تاريخ الحفل عبر التليفزيون.

وأقيمت فجر الثلاثاء، فعاليات الدورة رقم 75 لحفل جوائز أكاديمية التليفزيون "إيمي" بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، القائمة الكاملة للمكرمين من الأعمال التليفزيونية وأبرز نجوم الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة، بحفل الجوائز الذي تم تأجيل انطلاقه من صيف العام الماضي بسبب ازمة اضرابات هوليوود.

أبرز المكرمين بالحفل

وجاءت قائمة أبرز المكرمين بالحفل لهذا العام كما يلي: حصد جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل دراما، ماثيو ماكفاديان، من مسلسل Succession.

وحصد جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل درامي، جينفر كولايد من مسلسل The White Lotus.

وحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي الممثل جيرمي آلين وايت عن دوره في مسلسل The Bear.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي بدور رئيسي كونيتا برونسون عن دورها في مسلسل Abbott Elementary.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي، للممثلة إيبون موس باكراش عن دورها في مسلسل The Bear.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي لممثلة آيو ادبيري عن دورها في مسلسل The Bear.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني لممثل بول والتر هيوسر عن دوره في Black Bird.