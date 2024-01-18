فيلم "الملكة" يحقق 41 ألف جنيهًا في أول يوم له بدور العرض

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت دور العرض السينمائية أمس الأربعاء 17 يناير فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم بداية العام الجديد ٢٠٢٤.

وحقق فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي أمس في أول يوم له بدور العرض السينمائية، إيرادات بلغت قيمتها 41 ألف جنيه وفقًا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم الملكة

فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، وعدد من النجوم الآخرين، منهم رانيا يوسف، باسم سمرة، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، محمد محمود، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، شيرين رضا؛ والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.

أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث فيلم الملكة في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية ماجدة، التي تجسدها هالة صدقي، وتمتلك نادي رياضي، وتتعرض خلال أحداث الفيلم للعديد من الأزمات، ومن ثم تلجأ لأصدقائها وأقاربها لمساندتها واستعادة حقوقها مرة أخرى، ويتناول الفيلم عدد من القضايا الحيوية الراهنة في المجتمع المصري، في إطار من التشويق.