شاهد.. أول صورة من كواليس مسلسل "صلة رحم"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هبة عبد الغني، جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "صلة رحم"، بطولة الفنان إياد نصار، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ونشرت هبة عبد الغني صورة من كواليس الاحتفال بالمسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "مسلسل صلة رحم.. رمضان 2024، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وديكور محمد فخري، ومخرج منفذ كريم مدحت، ومنتج فني عمرو حنفي، ومدير تصوير محمود عطا الله، وإخراج تامر نادي".

كواليس مسلسل صلة رحم

أبطال مسلسل صلة رحم

ويشارك في بطولة مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، عمرو القاضي، محمد جمعة، سلوى محمد علي، صفاء جلال، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل صلة رحم

وتدور أحداث مسلسل "صلة رحم" فى إطار اجتماعى تشويقى حول فكرة إيجار الرحم من أجل الإنجاب ويجسد إياد نصار خلال المسلسل شخصية طبيب تخدير ومتزوج من طبيبة نفسية تقوم بدورها يسرا اللوزى، والمسلسل ينتمي نوعية الـ15 حلقة ومن المقرر عرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.