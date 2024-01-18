صفحة الأوسكار تحتفي بفيلم Dilwale Dulhaniya Le Jayenge

القاهرة - محمد ابراهيم - قوبل احتفاء الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار بفيلم DDLJ بترحيب كبير في بوليوود، لما يتمتع به هذا الفيلم من مكانة مميزة في تاريخ السينما الهندية.

شاه روخ خان

ووفق إنديا توداي، كان هناك تفاعل كبير من عشاق شاه روخ خان في تعليقات منشور صفحة الأوسكار عن الفيلم على إنستجرام، واصفينه بأنه أكبر نجم سينمائي على مستوى العالم.

وتأكد غياب كل من النجم شاه روخ خان والنجم سلمان خان عن مواسم طرح الأعمال السينمائية الأهم في الهند خلال عام 2024 الجاري.

ووفق إنديا توداي، فإن موسم احتفالات ديوالي وموسم طرح عيد الفطر، سيشهدان غياب أعمال سينمائية للثنائي خان هذا العام.

ذلك بعد أن شهد عام 2023 طرح مجموعة مميزة من الأعمال للثنائي، خاصة النجم شاه روخ خان الذي قدم للسينما 3 أعمال سينمائية جديدة.

تنبؤات الطرح

وتنبؤات الطرح لبوليوود في 2024 تشمل عدد من الأعمال السينمائية المميزة التي من المنتظر أن تشهد تألق لعدد من النجوم وغياب لبعض منهم عن الساحة.

ووفق موقع إنديا توداي، سيكون عام 2024، عامًا مميزًا بالطرح لسلمان خان الذي يعود للتعاون مع المنتج كاران جوهار.

في حين لن يكون هناك أي مشاريع سينمائية جديدة سيتم طرحها للعرض للنجم شاه روخ خان، بعد ما عاشه من عام حافل بالطرح 2023.

نجاح شاه روخ خان

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث أعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي اول أغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.