بعد أسبوعين من عرضه.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع فيلم "الحريفة" بطولة الفنان الشاب نور النبوي أن يجذب الجمهور ويحقق شعبية كبيرة من خلال الأداء اللافت لبعض النجوم الشباب في الفيلم، محافظًا على المركز الأول في شباك التذاكر خاصةً مع المنافسة الشرسة التي يواجهها من أفلام أخرى مثل "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام و"الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي.

وحقق فيلم "الحريفة" يوم أمس الأربعاء إيرادات قدرها 988،492 جنيهًا، ليصل إجمالي الإيرادات للفيلم في مدة أسبوعين إلى 11 مليونًا و500 ألف جنيهًا.

ويعتبر فيلم الحريفة هو البطولة الأولى في السينما للفنان الشاب نور النبوي بعدما حقق نجاحات في الفترة السابقة بالأعمال الدرامية التي شارك فيها داخل وخارج السباق الرمضاني.

أبطال فيلم “الحريفة”

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

تفاصيل فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم الحريفة حول "ماجد" الذي ينتقل من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب تدهور ظروف الأسرة المادية، وبسبب مهاراته في كرة القدم يكتسب صداقات في مدرسته الجديدة خاصة بعد ما يلتحق بفريق كرة القدم بها استعدادًا لمسابقة على أمل الفوز بجائزتها الكبرى.