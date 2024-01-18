تستحقين التألق وحب الجمهور.. إلهام شاهين تهنئ هالة صدقي على فيلم: "الملكة"

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها النجمة هالة صدقي على فيلم "الملكة"، حيث نشرت عدة صور برفقتها خلال احتفال فريق عمل الفيلم بالعرض الخاص أمس الأربعاء في إحدى سينمات كايرو فيستيفال مول.

تهنئة إلهام شاهين



وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة:"مبروووووووووووك للملكة هالة صدقي.. يارب بالتوفيق والنجاح..تستحقين التألق وحب الجمهور يا أختي وصاحبتي وعشرة عمري الحلوة..و مبروك لكل صديقاتي وأصدقائي النجوم المشاركين بالفيلم شيرين رضا ورانيا يوسف ودينا وباسم السمرة ومحمد رضوان، بحبكم وأتمنى لكم كل الخير والتألق".



أحداث الفيلم

يدور الفيلم في سياق كوميدي، حول سيدة تدعى "ماجدة" تتعرض لعدد من المضايقات ومحاولات إيذاء من قبل اعدائها لكنها تنجو منهم وتستطيع استعادة كامل حقوقها.



طاقم عمل فيلم الملكة

يشارك في العمل عدد من النجوم منهم: شيرين رضا، هالة صدقي، كريم عفيفي، محمد رضوان، باسم سمرة، رانيا يوسف، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل “ألفريدو” بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي، الذي حاز على إعجاب الجمهور، وتصدر الترند فور عرضه.



أحداث حكاية الفريدو

تدور أحداث المسلسل حول فريد، والذي يجسده الفنان أحمد فهمي، والذي يعمل شيف وطبيب في نفس الوقت، في حين تظهر عمته سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

أبطال حكاية الفريدو

وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم إلهام شاهين، المطرب أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.