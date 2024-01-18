نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام عاشور ونجوم مسلسل "وبينا ميعاد" في" سبوت لايت" على صدى البلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة صدى البلد، بطل الاسكواش والفنان هشام عاشور ويكشف خلال اللقاء كواليس مشاركته في مسلسل “روز وليلى”.

نجوم مسلسل روز وليلى

يعرض مسلسل “روز وليلى” حاليًا على إحدى المنصات الالكترونية، والمسلسل من بطولة الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم وهشام عاشور وأحمد وفيق وتيام مصطفى قمر، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

هشام عاشور يكشف تحوله من بطل إسكواش للتمثيل وابرز مشاريعه القادمة

كما يكشف هشام عاشور خلال الحلقة عن الفيلم العالمي الذي يحلم بتقديمه، ويتحدث أيضًا عن المشروع الفني الذي يفكر في تنفيذه خلال الفترة القادمة.

ويتحدث هشام عاشور أيضًا خلال اللقاء عن حياته الشخصية وكيف تحول من بطل إسكواش إلى مجال التمثيل.

تفاصيل أحدث أغاني مدحت صالح

وتستعرض شيرين سليمان أيضًا خلال الحلقة لقاء خاص مع النجم مدحت صالح الذي يتحدث من الاستوديو عن تفاصيل الاغنية الجديدة التي قام بتسجيلها مؤخرًا.

ويكشف تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

كواليس مسلسل وبينا ميعاد

كما يتحدث مدحت صالح عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الذي يعرض حاليًا على إحدى الفضائيات.

لقاءات مع أبطال مسلسل وبينا ميعاد

وتستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال مسلسل وبينا ميعاد الذين يتحدثون عن كواليس الجزء الثانى.

مواعيد برنامج سبوت لايت

برنامج "سبوت لايت" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الخميس الساعة السابعة مساءً.

