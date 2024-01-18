الأحد.. هاني رمزي ضيف "الكابتن"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء يوم الأحد المقبل، الكابتن هاني رمزي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر والمدرب العام السابق لمنتخب مصر.

استضافة هاني رمزي في برنامج الكابتن

يتحدث هاني رمزي خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية ويحلل مباريات مصر في البطولة كما يتحدث عن حظوظ كل الفرق.

كما يتطرق هاني رمزي خلال الحوار إلى العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

هاني رمزي يخوض دراما رمضان 2024

ويخوض الفنان المصري هاني رمزي السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل دون مقابل، والمتوقع أن يحقق نجاح واسع ويلاقي ردود فعل إيجابية فور عرضه.

ويشارك في العمل إلى جانب هاني رمزي، كل من وفاء عامر، داليا البحيري، محمد أبو داود، عمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف حسام موسى وإنتاج محمد فوزي زوج وفاء عامر.

وتدور أحداث العمل حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، وذلك في إطار 30 حلقة من المقرر أن يتم عرضهم على إحدى القنوات الفضائية، ويبتعد فيه الفنان هاني رمزي عن اللون الكوميدي، حيث تدور قصته في إطار تراجيدي سياسي تشويقي.