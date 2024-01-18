نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..نجوم "فريندز" رفضو الاجتماع بجوائز "إيمي" لتكريم ماثيو بيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من نجوم مسلسل "فريندز"، عن رفض طاقم عمل المسلسل الشهير للاجتماع لتكريم رحيل ماثيو بيري في حفل جوائز إيمي هذا العام، لاعتبارهم أن وفاته لاتزال حديثة بالنسبة لهم، ولن يكونوا قادرين على مواجهة الجمهور.

فعاليات جوائز إيمي

ووفق ديلي ميل، كانت قد شهدت فعاليات جوائز إيمي هذا العام، لم شمل مجموعة مختلفة من نجوم الأعمال التليفزيونية الشهيرة، بمناسبة أنها الدورة رقم 75 من جوائز إيمي.

وشمل ذلك جينفر انيستون وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شومر.

وكان قد ودع العالم نجم مسلسل فريندز الشهير "ماثيو بيري" الذي رحل فجر اليوم الأحد بعد تعرضه لحادثة غرق، أودت بحياته عن عمر يناهز الـ 54 عامًا.

نجم مسلسل “فريندز”

وكشفت مصادر عن ان نجم مسلسل "فريندز" الذي جسد شخصية "تشاندلر بينج" الشهيرة، وجد ميتا في منزله بلوس أنجلوس، غارقا في حوض الجاكوزي الخاص به.

أيضًا أكدت المصادر الخاص لديلي ميل، أنه لم يتم العثور على أي نوع من أنواع المخدرات في محيط الحادث.

وكان من عثر على ماثيو في هذه الحالة، مساعديه الذين كان قد أرسلهم خارج المنزل، ولدى عودتهم، وجدوه في هذه الحالة قبل قيامهم بإجراء مكالمة للنجدة.

عشاق ماثيو بيري

وحرص العديد من عشاق ماثيو بيري من أنحاء العالم، ومن نجوم هوليوود بالمشاركة في نعيه، بما في ذلك زملائه من نجوم مسلسل السيت كوم الشهير "فريندز"، جينفر أنستون، وديفيد سكويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو، وكورتني كوكس.

وعرف عن بيري أنه تحدث بوضوح عما عاشه من مشاكل مع المخدرات والكحول، بعد أن ذهب لأول مرة إلى مركز إعادة التأهيل في عام 1997 بسبب ما قيل إنه إدمان مسكنات الألم بعد حادث تزلج على الماء.

بعد هذه الفترة، تكرر ذهاب بيري بعد ذلك إلى مركز إعادة التأهيل مرة أخرى في عامي 2001 و2011، وسبق أن صرح لأحد المحاورين في عام 2016 إنه لا يتذكر تصوير ثلاثة مواسم من مسلسل Friends، بسبب خضوعه لهذا النوع من الادوية.