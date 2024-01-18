مخرج Merry Christmas يكشف حقيقة طرح جزء ثاني منه

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ما حققه من نجاح كبير، أثيرت تساؤلات حول احتمالية طرح جزء جديد من فيلم Merry Christmas للنجمة الهندية الكبيرة كاترينا كيف.

Sriram Raghavan

ووفق موقع إنديا توداي، فإن مخرج الفيلم المخرج القدير Sriram Raghavan، نفى أي نية للعمل على جزء ثاني من الفيلم في المستقبل.

وفي تصريحاته قال المخرج الكبير، أن نيته من البداية، قامت على اساس طرح فيلم صغير على جزء واحد فقط.

تفاصيل عن الفيلم

وكانت قد طرحت ثاني أغنية ترويجية لفيلم Merry Christmas الهندي الجديد، والتي تحمل عنوان Nazar Teri Toofan.

ونقل إنديا توداي الاغنية التوريجية الجديدة للفيلم، الذي يطرح قريبًا في صالات العرض الهندية، وهي من الحان Pritam، وأداء غنائي لـ Papon.

والفيلم الجديد Merry Christmas، اختارت كاترينا كيف موسم أعياد الكريسماس للكشف البوستر الترويجي له، كونه يحمل عنوان يستوحى من موسم الأعياد المميز.

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة كاترينا كيف في دول البطولة مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويخرج الفيلم المخرج الهندي الكبير Sriram Raghavan.

هذا الفيلم سيشهد أول تعاون بين كاترينا كيف و Vijay Sethupathi، وعند طرحه خلال عام 2024 الجاري، سيتوافر للعرض بعدد مختلف من اللغات تشمل الهندية والتامالية.

طاقم عمل مميز

والفيلم سيكون من إخراج Sriram Raghavan، الذي عرف عنه إخراجه مخؤرا لعدد مميز من الأعمال السينمائية في عالم بوليوود، كان من ضمنها فيلم بعنوان Andhadhun، وفيلم بعنوان Badlapur.

والإعلان الأول عن الفيلم كان في عام 2021، حين نشرت كاترينا كيف صورة من كواليس تصوير الفيلم وتحضيراته الافتتاحية، ظهرت خلالها برفقة المخرج Sriram Raghavan.

الفيلم سيضم في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين في سينما بوليوود، وهو من إنتاج راميش توراني، وسانجاي روتراي، بمشاركة شركة تيبس فيلم، وماتش بوكس بيكس للإنتاج السينمائي.