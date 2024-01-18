راغب علامة يشارك في إحياء حفل تكريم صلاح الشرنوبي ويرحّب بمشروع موسيقي هامّ بينهما

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد السوبر ستار راغب علامة للمشاركة في الليلة المخصصة لتكريم الملحن المصري الكبير صلاح الشرنوبي، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض في الثامن عشر من الشهر الجاري على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.

حفل ألحان صلاح الشرنوبي

وفي كواليس التحضيرات لليلة المنتظرة التي تحمل عنوان "حفل ألحان صلاح الشرنوبي" أصر الملحن المصري الشهير على حضور البروفات الخاصة التي أجراها السوبر ستار بحضور المايسترو المصري تامر فيضي وفرقته الموسيقية التي تضم عددًا كبيرًا من الموسيقيين ليشرف على أدق تفاصيل البروفات الخاصة بالأغاني التي سيؤديها علامة من ألحانه خلال الحفل.

الشرنوبي يحرص على حضور بروفات الحفل

يذكر أنّه سبق للسوبر ستار أن قدّم في مسيرته عدّة ألحان الشرنوبي تعد من أشهر الأعمال الغنائية في أرشيف الفني الحافل، ومنها: مغرم يا ليل، توأم روحي، وفرق كبير، سيدتي الجميلة، وهي الأعمال التي من المفترض أن يغنيها راغب علامة في الحفل المذكور، والتي تعني الكثير أيضًا الشرنوبي، ولذلك أصر على حضور البروفات مع السوبر ستار للإشراف على إيصالها للجمهور بأبها صورة.

بروفات الحفل تفتح شهية الشرنوبي على إعادة تلحين الأغاني الشهيرة

وخلال حضوره كواليس إجتمع الشرنوبي براغب علامة مؤكدًا له أنّ بروفات الحفل فتحت شهيته على إعادة تلحين وتسجيل تلك الأغاني الأربعة التي تعيش في ذاكرة الجمهور بأسلوب عصري ومختلف يحاكي ذوق الجيل الجديد.

راغب علامة سعيد بلقاء الشرنوبي

وبدوره أبدى علامة سعادته الكبيرة برغبة الشرنوبي مؤكدًا أنّه يرحب بشدة بهذا الإقتراح الذي يشكل مشروعًا مهمًا يدرس بجدية من قبله خلال المرحلة المقبلة تتضح جليًا كيفية تنفيذ هذه الفكرة، وكذلك إختيار الأسماء الفنية التي سيتم التعاون معها لإنجاز على هذا المشروع.

آخر أعمال النجم راغب علامة

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة أغنية استمارة 6 من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما.

كلمات أغنية استمارة 6

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وأَلِـسطَـة

وِ مِ الـحَـبَايِـب عَـندي لِـيستَة

يِـنقَـص مِ اللـيِسـتَـة وَاحِـد

يِـجِي فَــورًا غِــيرُه دَســــتَـة

أَنَـا مِـية فُـلّ وكَـمَـان

شَــبعَـان هَـنَـا وحُـبّ وحَـنَـان

وِيَـــجُـوز فِـيه نَـاس عَــشَان

تِـقابِلني تِحتَاج أَلـف وَاسـطَـة