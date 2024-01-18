نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على شخصيات مسلسل " حدوتة منسية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "CBC" عن بدء عرض مسلسل " حدوتة منسية " من يوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة سوسن بدر ومجموعة من النجوم.

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يعرض "حدوتة منسية" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

شخصية سوسن بدر



وتجسد سوس بدر خلال أحداث المسلسل دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات، ويتوفى زوجها ويترك لها الميراث مسئولة عنه وعن ابناءها ولكن يظهر لها شخص كان مسجون وعندما يخرج من السجن يبحث عنها لأنها كانت شريكته في القضية ويطالبها بنصف الميراث.

تفاصيل شخصية دعاء حكم



تجسد دعاء حكم خلال أحداث العمل شخصية فتاة من دمياط تدعى "أمانى" تعمل في مصنع حلويات وهى ابنة أحمد صيام وتقف بجانب والدها طوال الوقت.



شخصية محمود حجازي

ويجسد محمود حجازي شخصية تدعى "نوح " وهو أحد أبناء الفنانة سوسن بدر، وهو يضحي من أجل من عائلته ومن حوله، ولكن مع مرور الوقت يكتشف أنه ظلم نفسه، وتظهر تغييرات في شخصيته.







شخصية عبير صبري

تجسد عبير صبري دور "دهب" من طبقة إجتماعية شعبية، وتتمتع بخفة دم، ومتزوجة من ابن سوسن بدر، وتقع فى مشاكل مع أسرته بسبب الطبقات الاجتماعية.

شخصية أحمد صيام



يجسد أحمد صيام شخصية تدعى الحاج حلمى ويعمل صاحب محل حلويات.

شخصية هشام إسماعيل



يجسد الفنان هشام إسماعيل، الابن الأكبر للفنانة سوسن بدر ومتزوج من الفنانة عبير صبري، ويقدم دورا جديدا لم يقدمه من قبل ويدخل فى صراعات ضمن أحداث العمل.



شخصية نانسي صلاح

تجسد نانسي صلاح دور “ريناد” زوجة طارق صبري، وحماتها هي سوسن بدر، وتعاني خلال الأحداث من زوجها “اللعوب” وخيانته لها ولكن تحاول أن تنتقم على طريقتها الخاصة.



شخصية أحمد فهيم

يجسد أحمد فهيم ضمن الأحداث دور بلطجي يدعى " خيرت"، الذي يحاول دائما السيطرة على مجريات الأمور.





