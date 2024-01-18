نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. سعد الصغير يظهر مع أولاده (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفنان سعد لأول مرة أولاده في حلقة خاصة من العيار الثقيل في برنامج سعد مولعها نار، وشملت الحلقة ذكرياته منذ صغره وحديثه عن عمله في أكثر من مهنة، كما تضمنت غنائه مع نجله الأكبر محمود في عدد من أغانيه الذى قدمها خلال مشواره، كما تحدث عن زوجته الذى يعتبرها وش السعد عليه، وتذاع الحلقة يومي الخميس والجمعة على قناة الشمس.

تفاصيل الحلقة

وفي كواليس الحلقة التي ستعرض الخميس، يستضيف سعد أبناءه الثلاثة، محمود ومحمد الشهير بـ "توتي" وأحمد الشهير بـ "مودي"، في أجواء عائلية يتخللها جلوسهم على الأرض؛ على "حصيرة" وأمامهم “طبلية”.

ويبدأ سعد، الحلقة بالحديث عن بداياته الصعبة، والحالة الاجتماعية التي كان يعيشها في منطقة شبرا قبل شهرته، ويطلب من ابنيه محمود وتوتي أن يخبراه عن الصفات الجيدة التي يتمتع بها، والسيئة أيضًا، ليردا عليه بأن أكثر شيء إيجابي يميزه هو “فعل الخير”.

وعن الصفات السيئة يقول الابن الأكبر محمود، إن ما يضايقه من والده هو عدم رده على أشخاص محددين يتحدثون عنه ويغتابونه، وأنه يتعجب من ذلك، خصوصًا أنه يستطيع أن يرد عليهم، فيما اعتبر ابنه الأوسط، أن ما يضايقه في والده “اللامبالاة”.

معلومات عن برنامج سعد مولعها نار

ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.