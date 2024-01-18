هبة عبد الغني تكشف عن البوستر الرسمي لشخصيتها في "حدوتة منسية"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت هبة عبد الغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامي لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة:" كذب المنجمون ولو صدقو.. تعالو نشوف "هالة" هتعمل ايه في أحداث حدوتة منسية إن شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير علي cbc الساعة ٨ م بطولة الاستاذة سوسن بدر ومجموعة كبيرة جدًا من الاخوات والأصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم ".

وتابعت:"عايزة أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفى ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة وأكيد أستاذ محي، اللي ساعدني أكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصية الجديدة الغريبة دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطوا".

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل " حدوتة منسية "من تاليف تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين،انتاج فانتدج برودكشن،مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

مشاركة هبة عبد الغني في مسلسل صلة رحم

وعلى جانب آخر، تشارك هبة عبد الغني، خلال سباق رمضان المقبل2024، في مسلسل "صلة رحم"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، اخراج تامر نادي، انتاج سيدرز.

يذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونية كان مسلسل “حكايات جروب الماميز” الذي عرض مطلع العام الماضي.