نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. تعرف على أبرز المحطات في حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل صلاح ذو الفقار، الذي رحل عن عالمنا قبل 30 عامًا، ويعتبر واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية، حيث ترك بصمة كبيرة لأكثر من 37 عامًا في مجال التمثيل والإنتاج الفني وما زالت أعماله تحظي بشعبية كبيرة.

ميلاد صلاح ذو الفقار

ولد صلاح الدين أحمد مراد ذو الفقار، في 18 يناير عام 1926 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية، ووالده العميد أحمد مراد بك ذوالفقار كان من كبار رجال وزارة الداخلية، ووالدته نبيلة هانم ذو الفقار.

أعمال صلاح ذو الفقار

قدم صلاح ذو الفقار أكثر من 200 عمل فني متنوع بين الدراما والسينما ولقب بـ "فتي الشاشة، حيث تم اختيار 10 أفلام من بطولته ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وفقًا لاستفتاء النقاد في عام 1996.

الفنان الراحل صلاح ذو الفقار

كان لصلاح ذو الفقار دور بارز في الحركة النقابية المصرية بالإضافة إلى مسيرته الفنية المميزة، فتولى منصب وكيل نقابة المهن التمثيلية بعد فوزه في الانتخابات عام 1986، وأسهم بشكل كبير في تنمية وتنظيم عمل النقابة وحل مشاكل الفنانين والفنانات زملاءه.

زيجات في حياة صلاح ذو الفقار

تزوج صلاح ذو الفقار أربع مرات، الأولي من نفيسة بهجت أم أبناءه وانتهى زواجه الأول بالطلاق، وزواجه الثاني كان من الممثلة زهرة العلا ولم يستمر طويلًا، أما زوجته الثالثة فكانت المطربة شادية، وكوّنا معًا ثنائي فني قدما من خلاله العديد من الأفلام السينمائية الناجحة وأنتج لها أكثر من فيلم ثم انفصل عنها بعد 7 سنوات زواج، ثم تزوج من زوجته الأخيرة بهيجة واستمر زواجه منها حتى وفاته.

وفاة صلاح ذو الفقار

توفي الفنان صلاح ذو الفقار في 22 ديسمبر الأول 1993 أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم "الإرهابي" بطولة أحمد زكي، نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.