نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. رضوى الشربيني لجمهورها: كفاية شماتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية رضوي الشربيني، التعليق على خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، الذي صدم الجمهور، وطلبت عبر حسابها الرسمي بموقع “ إنستجرام” من الجمهور الكف عن الشماتة .

تعليق رضوى الشربيني على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وقالت رضوى الشربيني: "طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي من أكثر الأخبار المحزنة بالنسبة لي، كفاية شماتة وتلقيح أرجوكم وربنا يعمل اللي فيه الخير".

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير”، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر والبعض لم يصدق وأكدوا أنها مزحة منها.

في نفس الوقت التي كانت ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها، ونشر أحمد العوضي صورة له معها وكتبت لها تهنئة: "كل سنة وإنتي طيبه يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح"، ولكن بعد ساعات أعلنت ياسمين خبر طلاقهما.

دفاع ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

كما نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز كل ما تردد خلال الساعات الأخيرة عن خيانة الفنان أحمد العوضي لها مما تسبب في طلاقهما، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة:"أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شيء قدري ومش بأيدينا".

تعليق آيتن عامر على طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وعلقت آيتن عامر على تفسير ياسمين عبد العزيز أن طلاقها من أحمد العوضي لم يكن بسبب الخيانة، قائلة:" أنتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب، دي حاجة تخصكم انتوا بس، ربنا يعملكم الخير ويعوضكم خير، أنتم الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكم وبندعيلكم".

توقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز حيث قالت "الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".

وردت عليها ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع إنستجرام: "ياساتر يارب. بلاش انتي يا ليلي"، كما رد أحمد العوضي أيضًا عبر حساب ياسمين عبد العزيز، وكتب: "كذب المنجمون ولو صدقوا".