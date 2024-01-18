72 ألف جنيه.. إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" لـ إسعاد يونس

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "عصابة عظيمة" بطولة الفنانة إسعاد يونس، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت قيمتها نحو 72،631 جنيهًا في شباك التذاكر، وذلك حسبما أكد الموزع محمود الدفراوي، وذلك منذ طرحه في دور العرض السينمائية يوم الخميس، الموافق 4 يناير.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار اجتماعي كوميدى، حول شخصية سيدة تدعى عظيمة وتفقد بصرها بعد تعرضها لحادث سير، وتحاول جاهدةً التغلب على تلك العقبة التي واجهتها في حياتها فجأة، ولكن يدخل نجلها الذي يقوم بدوره الفنان كريم عفيفي في العديد من المشاكل التي تضطرها إلى خسارة منزلها، ولكنها تحاول الحفاظ على عائلتها ومنزلها.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبه، رنا رئيس، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.