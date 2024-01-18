نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية حسني شتا في مسلسل "دماء العذارى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حسني شتا تصوير مشاهده ضمن مسلسل "دماء العذاري" الذي ينتمي لنوعية الأفلام القصيرة الـ 10 حلقات، من بطولة رانيا يوسف والذي من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.

وخلال أحداث المسلسل تقع جريمة اغتصاب وقتل لأحد الفتيات ويتهم فيها حسني شتا.

طاقم عمل مسلسل دماء العذاري

يشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم حسني شتا، رانيا يوسف، أحمد عبد العزيز، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد الغيطي، إخراج عصام شعبان.

حسني شتا يخوض تجربة جديدة

وفي سياق آخر، اقتحم حسني شتا عالم الغناء لأول مرة بأغنية فيلم "درويلة" والتي تحمل اسم " غلط بغلط" وهي من نوعية الراب.



آخر أعمال حسني شتا

وشارك الفنان حسني شتا، كضيف شرف في مسلسل " جعفر العمدة " الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023 على شاشة dmc الفضائية، وهو بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

ودارت أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ4سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية "عايدة" تقوم بدورها "زينة" وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

مشاركة حسني شتا في مسلسل الأجهر



و أيضًا شارك في مسلسل الأجهر وهو من إخراج ياسر سامي، وتأليف ورشة ملوك، وانتاج سيدرز ارت برودكشن، ومسلسل الأجهر من بطولة كلًا من: دره، نور النبوى، احمد مجدى، ناهد السباعي، سيد رجب، سارة سلامة، احمد صفوت، محمد جمعة، عمرو عبد الجليل، حسني شتا، عارفة عبد الرسول، والكثير من الفنانين الذين يظهروا خلال عرض المسلسل.