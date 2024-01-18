نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله لمحمد صلاح قبل مباراة غانا: "الهي يحرسك من العين وتجيب الليلادي جونين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة لمحمد صلاح قبل مباراة غانا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور صلاح عبد الله



ونشر صلاح عبدالله صورة له برفقة محمد صلاح، وعلق عليها قائلًا:"‏إلهي يحرسك مالعين..وتلعب حلو يامحمد وتجيب الليلادي جونين..تفرح قلبي يا محمد عمك صلاح ياصلاح..مالماتش اللي فات زعلان وشبكة الأفراح..إنت فارسها يامان إصحى وصحي زمايلك..فرحوا مصر يامحمد".

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مشاركة صلاح عبدالله في مسلسل “عتبات البهجة”



وفي سياق آخر، تعاقد الفنان صلاح عبدالله، مؤخرًا على المشاركة في مسلسل “عتبات البهجة”، بطولة الفنان يحيي الفخراني، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2024.

ويظهر صلاح عبدالله بشخصية صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، والصديق المقرب لـ يحيي الفخراني والداعم له في كل الأزمات التي يمر بها.



أبطال عتبات البهجة



مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ويعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024.



احدث أعمال صلاح عبدالله



ومن ناحية أخرى، تعاقد صلاح عبدالله على أكثر من عمل خلال الفترة الماضية منهم مسلسل “العتاولة” من بطولة أحمد السقا والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل سر إلهي بطولة روجينا، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يواصل صلاح عبدالله في الفترة الحالية تصوير فيلم ع الماشي، بطولة علي ربيع، تأليف كريم كمز وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف.



آخر أعمال صلاح عبدالله



والجدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من عمل منهم جت سليمة، وتلت التلاتة، بطولة غادة عبدالرازق تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

أبطال مسلسل جت سليمة

ومسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري، وحضرة العمدة، بطولة روبي تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك فيه كل من أحمد رزق، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز، دينا، صلاح عبدالله، محمد مهران، أحمد أبوزيد.

وتدور الأحداث حول "صفية" التي تفوز بمنصب العمدة، فى قرية "تل شبورة"، حيث تواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض كون سيدة شابة تتولى منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العمل، قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها، أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.