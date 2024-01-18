هاني شنودة:"إحنا كلنا لازم نفخر بمصريتنا.. وهيطلع من عندنا ناس هتقلب الدنيا"

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الموسيقار هاني شنودة رسالة لجمهوره، يطالبهم فيها بالفخر والاعتزاز بمصريتهم، حيث أشار إلى أن المصريين يمتلكون جينات فرعونية، يستطيعون من خلالها أن يغزو العالم بمواهبهم وإمكانياتهم الخارقة.

مصرية هاني شنودة

وقال هاني شنودة في تصريحات تلفزيونية له:“أنا من بلد المحروسة، وإحنا كلنا لازم نفخر بمصريتنا، إحنا بتوع امبارح وعندنا المستقبل وهيطلع من عندنا ناس هتقلب الدنيا، لأن عندنا جينات فرعونية، وتكريمي في أي دولة عربية قبل تكريمي في مصر، أعلق عليه دائمًا بـ أن هاني شنودة صنع في مصر”.

إصابة هاني شنودة بالغرور

كما تحدث هاني شنودة عن إمكانية إصابته بالغرور في فترة ما، بسبب تألقه في مشواره الفني، حيث تعاون طوال مسيرته مع كبار النجوم، فكان شنودة هو من اكتشف الهضبة عمرو دياب وغيره من النجوم.

وقال هاني شنودة:" إحنا بني أدمين ولو كل واحد أتقن شغلته هيبقى نجم فيها، التكبر أسوأ حاجة والغرور أسوأ منه، الغرور هو الفشل، والغرور بالنسبة لي أنك متقبلش تتعلم حاجة زيادة، وعمري ما أصيبت بالغرور، أنا موسيقار اشتغلت في جميع أنواع الموسيقى".

آخر أعمال هاني شنودة

يذكر أن الموسيقار هاني شنودة، شارك في موسيقى مسلسل “حالة خاصة”، والتي جاءت من تأليفه، ومسلسل "حالة خاصة " بطولة غادة عادل وطه دسوقي وحسن أبو الروس وأحمد طارق والعمل حقق نجاح كبير منذ عرض حلقاته الأولى عبر المنصات الالكترونية.