نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقه.. تعرف على تفاصيل حفل ليلة روائع صلاح الشرنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حفل ليلة روائع الموسيقار صلاح الشرنوبي، اليوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري في الرياض الساعة التاسعة مساءً، الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريمًا للموسيقار صلاح الشرنوبي.

حفل ليلة روائع الموسيقار صلاح الشرنوبي

يقام حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، ويتضمن عددًا كبيرًا من الأغاني والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى.

نجوم الغناء العربي يشارك في حفل صلاح الشرنوبي

يشارك في حفل روائع صلاح الشرنوبي كوكبة من المطربين منهم: أصالة، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، أسماء المنور، عاصى الحلانى، تحت قيادة المايسترو تامر فيضى.

ومن المقرر ظهور الفنان محمد الشرنوبي في الحفل لدعم عمه الموسيقار صلاح الشرنوبي.

أسعار التذاكر روائع حفل صلاح الشرنوبي

أعلنت الشركة المنظمة، أسعار التذاكر روائع حفل صلاح الشرنوبي إلي أربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.

الموسيقار صلاح الشرنوبي يوجه شكر للمستشار تركي آل الشيخ

كما وجه الموسيقار صلاح الشرنوبي، في تصريحات صحفية، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على فكرة إقامة حفل من ألحانه، معربًا عن فخره بالتكريم عن مشواره الفني الطويل.

فخر الشرنوبي بتكريماته في مصر

وأوضح صلاح الشرنوبي أنه تكريمه في مصر من قبل دار الأوبرا المصرية أكثر من مرة ويعتز بهذا التكريم.

صلاح الشرنوبي يهدى تكريمه لمصر

وتابع: “أهدي تكريمي في السعودية إلى مصر لأنني فخور بأني مصري استطاع الوصول لكل الوطن العربي، وأيضًا أهدى التكريم لأسرتي، الذين دعموني بشكل كبير، وأيضًا لكل من كان له الفضل عليا في مشواري الفني”.