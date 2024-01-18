نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تسأل هؤلاء النجوم: ماذا تفعل لو أحبت ابنتك شخصًا أكبر منها بـ 30 سنة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلَّ أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" ضيوفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة ON، في مقدمتهم خالد الصاوي ومحمد رضوان وخالد عليش وأمينة شلباية وفاطمة عادل ومؤمن نور والمخرج حسام الجوهري.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك ضيوف برنامج معكم منى الشاذلي

ووجّهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالًا للضيوف من داخل قصة الفيلم، الذي تدور أحداثه حول فتاة أحبت صديق والدها الذي يكبرها بنحو 30 عامًا وقررا الزواج، فيصارع والدها اختبارًا قاسيًا بين صديقه وابنته وموقفه من هذه الزيجة.

وردًا على سؤال "ماذا تفعل لو أحبت ابنتك شخصًا أكبر منها بـ 30 سنة؟"، أجاب خالد الصاوي قائلًا: "أنا معنديش أولاد للأسف، بس عندي كلبة صغيرة مبقولهاش لا على أي حاجة فما بالك لو عندي بنت كنت هعمل إيه؟!".

محمد رضوان: الحب ملوش مقاييس

فيما رفض الفنان محمد رضوان قبول ذلك، قائلًا: "هقولها لا، بس هو صراع بين العقل والقلب وبالنسبة لي العقل هيقول مفيش تكافؤ، بس الحب ده ملوش مقاييس".

أما أمينة شلباية فخالفته الرأي قائلة: "هقعد معاها وأشرح لها كل الحاجات الوحشة اللي ممكن تشوفها في حياتها ولو أصرت هتضطر أوافق، لأن الجيل ده لو رفضتي هتتجوز من وراكي".

خالد عليش: مش هحب أخليها تعيش التجربة دي

وأكد خالد عليش أنه من المستحيل أن يوافق على هذا الأمر، مضيفًا: "ولو أنا وافقت على العلاقة دي المجتمع مش هيوافق عليها". وأيّدته في ذلك الفنانة فاطمة عادل، قائلة: "مش هحب أخليها تعيش التجربة دي، وهفضل أقنعها إنه غلط".

فيما انفعل الفنان مؤمن نور قائلًا: "لا أنا أضربه عادي أقسم بالله.. موافقش خالص على الجوازة دي.. وهو خلاص تنتهي علاقتي بيه".

منى الشاذلي

من جانبها، عبّرت الإعلامية منى الشاذلي عن رأيها في الأمر قائلة: "الغلط مش على البنت قليلة الخبرة مفتقدة العاطفة.. الغلط على الراجل الكبير اللي تعامل بخسة.. مشاعر إيه اللي تروح غصب عنك لبنت صاحبك اللي كنت زمان بتشيلها على رجلك وهي بيبي".