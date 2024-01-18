سلمى أبو ضيف وليلى زاهر أبطال مسلسل”أعلى نسبة مشاهدة”

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك كل من سلمى أبو ضيف وليلى زاهر في مسلسل”أعلى نسبة مشاهدة”، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتدور أحداثه في اطار تشويقي اجتماعي.



أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك



وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف



يذكر ان آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داود، كريم قاسم، هناء الشوربجي، محمد أبو داود، محمد الصاوي، وآخرون من النجوم، هو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما، وإخراج يحيى إسماعيل، وأحداثه مستوحاة عن كتاب بعنوان «أصدقائي الموتى شكرا» للدكتور محمد جاب الله، وهو طبيب وقام بكتابة تجاربه الحقيقية بالطب الشرعي.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حظى مسلسل "زينهم" على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور فور عرض أولى حلقاته، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، ليتصدر بذلك منصة Watch it ليحتل المركز الأول ضمن الأكثر رواجًا ومشاهدة وأصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.