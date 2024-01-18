الفنانة حورية فرغلي تعلن موقفها من طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي فماذا قالت؟

الرياض - محمد الاطلسي - عبّرت النجمة المصرية حورية فرغلي عن حزنها لانفصال مواطنيها النجمين المصريين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الذي تم الإعلان عنه يوم أمس من قبل النجمين عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حورية فرغلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة تجمع النجمين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وأكدت أن هناك شيئاً خاطئاُ وأنها تعيش الصدمة لانفصال ياسمين وأحمد، وقالت حورية فرغلي في تعليقها على الصورة: "أكبر صدمة فعلاً.. أجمل وأطيب إنسانة ياسمين عبد العزيز حبيبة قلبي.. أكيد في حاجة غلط، الناس وحشه أوي وبقت مؤذية ربنا يهدي النفوس يارب".

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أبرز الفنانيين الذين أثار خبر انفصالهم حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي

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وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي حورية فرغلي مع الصورة والتعليق وأكدوا أنهم غير مصدقين لما يحدث وتمنوا أن يكون الأمر غير صحيح.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز أعلنا الانفصال وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد أعلنت مساء أمس عن انفصالها بصورة رسمية عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث قالت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد.. وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وبدوره أعلن الفنان أحمد العوضي الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" حيث كتب: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

ليلى عبد اللطيف تنبأت بالطلاق كانت خبيرة الفلك والتوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف قد تنبأت بانفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حيث استضاف الإعلامي نيشان، ليلى عبد اللطيف خبيرة الفلك والتوقعات، والتي توقعت وقوع الطلاق بين الثنائي بين عامي 2024 و 2025 بطريقة مفاجئة، ليتفاجأ الجمهور برد ياسمين عبدالعزيز عليها، حيث أعادت نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، وعلقت على الفيديو قائلة: "بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب"، وحينها رد أحمد العوضي على الفيديو، قائلاً: "كذب المنجمون ولو صدقوا". وقال العوضي في رد آخر إنه لا يهتم بأمور التوقعات ولا يعرف ليلى عبد اللطيف ولم يسمع بها.

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