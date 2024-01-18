فن ومشاهير

سوزان نجم الدين في حفل "Joy Awards" كأفضل ممثلة عربية.. وتعود إلى القاهرة للتعاقد على عمل مصري جديد

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحضر اليوم النجمة سوزان نجم الدين حفل جائزة "Joy Awards" والذي ترشحت فيها كأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "مربى العز" والذي حققت فيه نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وحقق أعلى نسبة مشاهدة للمسلسلات السورية. 
 

وقد تصدّرت فيه سوزان التريند لأكثر من خمس مرات حيث كان دورها جديدًا ومميزًا وكانت كل أحداث المسلسل تتمحور حول شخصيتها الذكية وأفعالها المدروسة.

 

وتتجه سوزان نجم الدين إلى القاهرة بعد حضور الحفل من أجل التعاقد على عمل مصري جديد بجانب استكمال أحداث دورها في مسلسل "الحشاشين"، والذي يعديها للسباق الرمضاني المصري بعد تغيبها العام الماضي. 
 

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أبطال مسلسل الحشاشين 

"الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أخر؛ تواصل سوزان نجم الدين تصوير  أحداث دورها في مسلسل "الصديقات"، والذي ستدخل من خلاله السباق الرمضاني في سوريا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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