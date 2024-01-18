مع اقتراب عرضه.. طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل حدوتة منسية

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الشركة المنتجة بطرح البرومو الرسمي لـ مسلسل حدوتة منسية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

ومسلسل حدوتة منسية بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر يعرض على قناتي CBC و CBC DRAMA بدءًا من السبت القادم الموافق 27 يناير في الثامنة مساء، ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الجديد وتعرض الحلقات بالتوازي على منصة Watch it.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

المسلسل مكون من 30 حلقة من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، النجمة عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، محمد على رزق، نانسى صلاح، ريم سامي، احمد صيام، امير صلاح الدين، هبة عبد الغنى، دعاء الحكم وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين فى أول تجاربه الإخراجية.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

تدور احداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.