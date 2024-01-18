نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اتهامها بالشماتة في ياسمين عبدالعزيز.. سارة نخلة توجه رسالة قوية لريهام حجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة والإعلامية سارة نخلة، على الصورة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، ونسبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ريهام حجاج وهي تشمت في طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، قائلة فيها: "ده أسعد يوم في حياتي.

سارة نخلة توجه رسالة الفنانة ريهام حجاج

وقالت سارة نخلة، خلال برنامجها Face off المذاع عبر فضائية هي، إنها تستعجب كثيرا بسبب تعمد زج إسم الفنانة ريهام حجاج دائما في أي مشكلة تخص الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خاصة وأنها دائما تكون في حالها، وتعمل في صمت، وأنا أعشقها على المستوى الشخصي والمهني؛ لأنها متفانية في عملها.

وأضافت سارة أن ريهام حجاج منذ أول بطولة مطلقة لها والجميع يهاجمها وينتقدها ويضعوها في مرمى النار مع أي مشكلة، ومع ذلك لا تلتفت إلى كل هذه الأمور وتركز فقط في مشوارها حتى كبر اسمها تدريجيا من الكبريت الأحمر، لنصيبي وقسمتك، لأعمال أخرى حققت نجاحا كبيرا من خلالها.

واستنكرت سارة نخلة، الزج باسم ريهام حجاج في أزمة ياسمين، على الرغم من جلوسها في منزلها بحالها "لا بيها ولا عليها"، متسائلة: "معلش ليه ده هيكون أسعد يوم فيها حياتها؟".

وتابعت سارة، ريهام حجاج سيدة متزوجة وهذا الرجل يخاف عليها ويحبها ولديها منه توأم، فلماذا ستقوم بمثل هذه الأمور في قصة عفى عليها الوقت.

وأردفت أن ما حدث ما هو إلا حقد وغيرة من الفتيات وأصحاب الصفحات، متسائلة: هل يعقل أن الحقد يصل لهذه الدرجة؟، متابعة: أنا واحدة من الناس بقعد أقول ريهام اشتغلت على نفسها كتير أو ي وتعبت على نفسها كتير كشكل ولبس، حتى تصل لان تكون حاليا من أشيك الناس فى الوسط الفني.

واستطردت: العمل الذي تقدمه ريهام حجاج يقوم بإنتاجه أكبر شركات الإنتاج في مصر، ويتعاون معها أفضل المخرجين، فهل "الهيافة" من الممكن أن توصلنا لمثل هذه الأمور والتوقيع بين الناس، وإدخالهم في خلافات ليس لهم أي علاقه بها، موجهه رسالة خاصة لريهام حجاج قائلة: احنا بنحبك جدا وانتي غير مطالبة انك تردي لأن احنا عارفين أنك طيبة وعارفين اصلك