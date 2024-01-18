نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاثارة والتشويق" يسيطران على البرومو الرسمى لمسلسل "حدوتة منسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة Vantage Productions البرومو الرسمى لمسلسل "حدوتة منسية" على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا.

مواعيد مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر يعرض على قناتي CBC و CBC DRAMA بدءًا من السبت القادم الموافق 27 يناير في الثامنة مساء، ضمن مسلسلات الموسم الشتوي الجديد وتعرض الحلقات بالتوازي على منصة Watch it.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

المسلسل مكون من 30 حلقة من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، النجمة عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، محمد على رزق، نانسى صلاح، ريم سامي، احمد صيام، امير صلاح الدين، هبة عبد الغنى، دعاء الحكم وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين فى أول تجاربه الإخراجية.

أحداث المسلسل

تدور احداث المسلسل فى إطار إجتماعى تشويقى حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.