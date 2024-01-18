نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكراها.. فاتن حمامة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فاتن حمامة التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ذكري وفاتها، وأيضا بسبب حوار نشر في كتاب "فاتن حمامة" للكاتبة زينب عبد الرزاق، قالت فاتن حمامة ‏: "أكره كرة القدم بسبب التشنج الذي يصيب المذيعين، والتعلق بالكرة زاد جدا و العالم أصبح مجنونا بها".

علاقة فاتن حمامة ‏مع رئيس النادي الأهلي السابق

وأيضا ربطت فاتن حمامة علاقة قوية مع صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق، إذ أنه بعدما حقق فيلم "الشموع السوداء" نجاحا كبيرا، توطدت علاقة نجم الأهلي بفاتن حمامة وزوجها عمر الشريف، وعندما عرضت سيدة الشاشة على سليم مشاركتها في بطولة فيلم "الباب المفتوح"، لم يتردد.

قصة فيلم الباب المفتوح

تدور الأحداث حول ليلى (فاتن حمامة) التي تعيش في أسرةٍ متوسطة، وتحاول أن تثور وتشارك في المظاهرات لكن يكبحها والدها بعنف ويعاقبها بشدة. تقع في حب ابن خالتها لكن سرعان ما تكتشف أنه لا يختلف عن أبيها كثيرًا، فتتركه وتفقد ثقتها في المجتمع

أبطال فيلم "الباب المفتوح"

وكان الفيلم من إخراج: هنري بركات، تأليف: يوسف عيسى، هنري بركات، لطيفة الزيات، بطولة: فاتن حمامة، صالح سليم، حسن يوسف، محمود مرسي، شويكار، ناهد سمير، ميمي شكيب، محمود الحديني، سهام فتحي.

كواليس من حياة فاتن حمامة في برنامج «على نفس الموجة»

يذكرأن الكاتب الصحفي أشرف شرف، يحل ضيفا ببرنامج «على نفس الموجة» الليلة، تقديم الإعلامية الكبيرة إنجي أنور، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء؛ للحديث عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة تزامنا مع ذكرى وفاتها التاسعة، يكشف شرف عن عدد من الكواليس والحكايات والحوارات التي أجراها معها، على مدار عدة سنوات قبل رحيلها، كما يتطرق للحديث عن كواليس لقاء سيدة الشاشة العربية مع الرئيس السيسي قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية، كما يكشف عن عدد من الأعمال الفنية التي كانت تنوي تقديمها وتعثر ظهورها للنور، وعدد آخر من الحكايات والقصص التي تروى لأول مرة عنها.

نبذة عن فاتن حمامة

تعد فاتن حمامة علامة فنية بارزة في تاريخ السينما المصرية، ورائدة من رواد الفن في السينما، "نجمة القرن"، من أكثر الممثلات شهرة في الشرق الأوسط، سيدة الشاشة العربية منذ سن السادسة وهي تطل على جمهورها من خلال الشاشة الصغيرة، فكان أول أفلامها "يوم سعيد"مع الفنان محمد عبد الوهاب.

