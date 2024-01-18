نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذاكرها.. محطات من حياة "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس 18 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فاتن حمامة "سيدة الشاشة العربية"، تعد علامة فنية بارزة في تاريخ السينما المصرية، ورائدة من رواد الفن في السينما، "نجمة القرن"، من أكثر الممثلات شهرة في الشرق الأوسط، وطلت علي الجمهور منذ سن السادسة من خلال الشاشة الصغيرة، فكان أول أفلامها "يوم سعيد"مع الفنان محمد عبد الوهاب.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانه فاتن حمامة..

حياة فاتن حمامة الشخصية

ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931 في السنبلاوين أحد مدن الدقهلية، وكان والدها موظفًا في وزارة التعليم، فازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر عندما أرسل والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم «يوم سعيد» (1940)، ثم فيلم «رصاصة في القلب» (1944)، ومع فيلمها الثالث «دنيا»، ودخلت حمامة المعهد العالي للتمثيل عام 1946، تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 حيث تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي، أشهر عمر الشريف إسلامه وتزوج من فاتن بعد قبلة فيلم «صراع في الوادي»، واستمر زواجهما إلى عام 1974، وبعد انفصالها بعام واحد فقط، تزوجت من طبيب الأشعة الدكتور محمد عبد الوهاب عام 1975، وظلت تعيش معه في هدوء حتى وفاتها.

أعمال فاتن حمامة

قدّمت النجمة فاتن حمامة للسينما 98 فيلما في الفترة من 1940-1993 وكانت حقبة الخمسينيات هي مرحلة توهجها الفني بعدد 50 فيلما، امتد مشوارها الفني 60 عامًا كاملة في الفترة من 1940-2000، قدمت خلالهم 106 فيلمًا ومسلسلين، وبعض الأعمال الإذاعية، اعتزلت السينما عام 1993، وكان آخر أعمالها مسلسل وجه القمر عام 2000.

جوائز حصلت عليها فاتن حمامة

فازت فاتن حمامة بجائزة أحسن ممثلة لسنوات عديدة، شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، وسام الأرز من لبنان (1953 & 2001)، وسام الكفاءة الفكرية من المغرب، الجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001، ميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر، ميدالية الشرف من قبل محمد أنور السادات، ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد، ميدالية الشرف من قبل إميل لحود، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري، عضوة في لجنة التحكيم في مهرجانات موسكو وكان والقاهرة والمغرب والبندقية وطهران والإسكندرية وجاكرتا، شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.

وفاة فاتن حمامة

توفيت فاتن حمامة في مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر إثر أزمة صحية مفاجئة، كانت قد تعرضت لأزمة صحية قبل وفاتها استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها وخرجت بعد أن تماثلت للشفاء ثم تعرضت إلى وعكة صحية مفاجئة توفيت على إثرها، ولكن كان هناك تضارب في بيان خبر وفاتها وذلك بسبب رغبة أسرتها التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريحات حتى تأكيد الخبر من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

