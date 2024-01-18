نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذاكرها.. قبلة تسببت في قصة حب بين فاتن حمامة وعمر الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس 18 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فاتن حمامة "سيدة الشاشة العربية"، تعد علامة فنية بارزة في تاريخ السينما المصرية، ورائدة من رواد الفن في السينما، "نجمة القرن"، من أكثر الممثلات شهرة في الشرق الأوسط، وطلت علي الجمهور منذ سن السادسة من خلال الشاشة الصغيرة، فكان أول أفلامها "يوم سعيد "مع الفنان محمد عبد الوهاب.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف..



قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف

تعود قصة لقاء فاتن حمامة بعمر الشريف إلى اعتراضها على مشاركة شكري سرحان في بطولة فيلم "صراع في الوادي"، حيث قدم لها عمر الشريف الذي كان يدرس معها فيكتوريا بالإسكندرية، وافقت حمامة على الممثل الشاب بعد اعتراضها على اختيار الممثل شكري سرحان، تطورت العلاقة بينهما أثناء تصوير الفيلم، وكان هذا الوقت تزامنًا مع طلاقها من عز الدين ذو الفقار، على الرغم من شهرتها برفض أداء مشاهد القبل، وافقت حمامة على قبلة في فيلم "صراع في الوادي"، مما أثار دهشة الجميع، بعد الفيلم، أسلم عمر الشريف وتزوج منها، واستمر زواجهما حتى عام 1974، في إحدى المقابلات الصحفية، أكدت فاتن حمامة إنه ا كانت سعيدة مع عمر الشريف، وكانت تعيش في حلم لا ترغب في نهايته. ومعوجود الشائعات وادعاءها أنها كانت "شديدة الغيرة عليه"، أدى ذلك إلى استحالة استمرار الزواج.

أعمال فاتن حمامة

قدّمت النجمة فاتن حمامة للسينما 98 فيلما في الفترة من 1940-1993 وكانت حقبة الخمسينيات هي مرحلة توهجها الفني بعدد 50 فيلما، امتد مشوارها الفني 60 عامًا كاملة في الفترة من 1940-2000، قدمت خلالهم 106 فيلمًا ومسلسلين، وبعض الأعمال الإذاعية، اعتزلت السينما عام 1993، وكان آخر أعمالها مسلسل وجه القمر عام 2000.

وفاة فاتن حمامة

توفيت فاتن حمامة في مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر إثر أزمة صحية مفاجئة، كانت قد تعرضت لأزمة صحية قبل وفاتها استدعت نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها وخرجت بعد أن تماثلت للشفاء ثم تعرضت إلى وعكة صحية مفاجئة توفيت على إثرها، ولكن كان هناك تضارب في بيان خبر وفاتها وذلك بسبب رغبة أسرتها التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريحات حتى تأكيد الخبر من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية.