الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز يتكفل بعلاج الشاعرة الكبيرة ثريا قابل بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - تكفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز بعلاج الشاعرة الكبيرة الاستاذه ثريا قابل والتي تم نقلها إلى مستشفى السلام الدولي بالقاهرة، وقام صاحب السمو الملكي بالاطمئنان علي صحتها من خلال اتصال هاتفي وتقديم كافة الدعم.

نبذة عن ثريا قابل

ثريا قابل، المعروفة بـ«شاعرة الحجاز» و«خنساء الجزيرة العربية»، هي إحدى رائدات الشعر النسوي الحديث، وهي كاتبة صحفية وشاعرة غنائية من مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وهي صاحبة أول ديوان شعر نسائي فصيح ينشر باسم مؤلفته الصريح. تعاونت ثريا مع كبار الفنانين السعوديين كفوزي محسون، وطلال مداح، محمد عبده وعبادي الجوهر، وتُعتبر «صوت جدة» الذي نشأ بين رواشينها وحواريها التاريخية، كان ميلادها بداية علاقة مع الفن جعلت الكلمة ذات تأثير ووصول وبقاء، هي الشاعرة السعودية البارزة، التي نقلت بكلماتها البسيطة القارئ إلى عالم جميل من الحب والمشاعر الصادقة.

أشهر أعمال الشاعرة الكبيرة ثريا قابل

اشتهرت بالشعر الشعبي، حتى لقبت بلقب صوت جدة، حيث كونت مع الراحل فوزي محسون، عمودين أساسيين في حقبة الشعر الغنائي، وهي صاحبة أول ديوان شعري فصيح نسائي مطبوع في تاريخ المملكة العربية السعودية، باسم (وادي الأوزان الباكية)، ومن أشهر اشعارها التي غناها طلال مداح: «ياللي الليالي مشوقة لساعة لقاك»، «من بعد مزح ولعب»، «اديني عهد الهوى»، «يا من بقلبي غلا»، «تمنيت من الله»، وتعاملت مع محمد عبده مرتين: الأولى في عام 1969م في أغنية «لا وربي» وهي من الحان فوزي محسون أيضا وجددها محمد عبده في اواخر التسعينيات بابها كما غنى لها مؤخرا أغنية «واحشني زمانك»، بينما لم يغن لها عبادي الجوهر سوى أغنية واحدة عام 2010م بعنوان «اسمحلي يا قلبي» وذلك بعد خلاف طويل وقطيعة دامت بين الاثنين.

من هو الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز؟

نشأ الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود في 18 شوال 1383 هـ الموافق 2 مارس 1964 في مدينة الرياض والده الملك فهد من زوجته الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد آل جلوي، التحق بمعهد العاصمة النموذجي ودرس فيها جميع المراحل الدراسية وبعد تخرجه من الثانوية سافر لإكمال دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من جامعة جاكسونفيل بولاية فلوريدا تخصص إدارة أعمال، لم يشغل خالد بن فهد أي منصب سياسي وتفرغ لأعماله التجارية الخاصة بالإضافة إلى عضويته في مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية.

