إمبراطورية ميم أحدث انتاجات أروما ستوديوز لـ رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ المخرج محمد سلامة تصوير المسلسل الرمضاني الجديد إمبراطورية ميم والذي يعتمد على الرواية الأصلية التي كتبها الراحل إحسان عبد القدوس.

تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم":

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وبطولة النجوم خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج والهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر والعديد من النجوم.

المسلسل من انتاج اروما ستوديوز - تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهذا هو التعاون الثاني بين ال النبوي واروما ستوديوز والمخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبد الملك بعد نجاحهم الكبير من قبل في إعادة تقديم رائعة أسامة أنور عكاشة راجعين يا هوا.

ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

تفاصيل مسلسل راجعين ياهوى

راجعين ياهوى من بطولة خالد النبوي، أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، هنا شيحه، نور اللبنانيه، ريهام الشنواني وعدد كبيرة من النجوم

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، وسيناريو محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداثه في إطار درامي حول بليغ وهو الفنان خالد النبوي الذي تتراكم ديون كثيرة عليه في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

إمبراطورية ميم

آخر أعمال محمد سلامة:

ويذكر أن آخر أعمال محمد سلامة هو مسلسل الكتيبة 101،وتناول بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

أبطال المشاركين في مسلسل "الكتيبة 101"

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلًا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، يعرض المسلسل على قناة on فى شهر رمضان الماضي.