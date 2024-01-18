نور النبوي يكشف عن كواليس فيلم الحريفة وسبب رفضه للبطولة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث نور النبوي من خلال برنامج الراديو بيضحك، تقديم فاطمة مصطفى، المذاع على راديو 9090، عن نجاح فيلمه الحريفة، وكشف العديد من التفاصيل الخاصة بالفيلم، قائلا: متوقعتش الإيرادات دي، ولكني كنت مؤمن بالفيلم، لأني بحب المغامرة، وبحب أعمل حاجة مؤمن بها، ومفكرتش لو الفيلم محققش ايرادات هعمل إيه.

نور النبوي: رفضت الحريفة في البداية وكنت خايف

وأضاف نور النبوي: كان نفسي طول عمري أعمل فيلم من بطولتي، وأعتقد طارق الجنايني اللي رشحني للدور، والترشيح لاقى استحسان عند المخرج رؤوف السيد، ولما قالي عايزك في بطولة رفضت في البداية عشان كنت خايف، لأني شفت في دماغي فيلم إسماعيلية رايح جاي، والنجاح اللي حققه، من ناحية إن كلهم شباب وكسر الدنيا، وكمان الفيلم فيه رهان على الشباب، وهما عايزين يشوفوا حياتهم، مخدتش رأي والدي كأب، ولكن هو صاحبي وقلتله جايلي فيلم من بطولتي، قاللي اعمل حاجة يكون لها أثر بعد كده، اللي عمله طارق الجنايني في الفيلم إنه طلع المشروع بشكل حلو وهو السبب الأول اللي خلى الفيلم ينجح.

برومو فيلم الحريفة

وسبق طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة، البرومو الرسمي للعمل عبر حسابها بموقع انستجرام، وسيطر نجوم كرة القدم على برومو الفيلم، حيث ظهر كل من ميدو، وعبدالستار صبري، وجمال حمزة، وأمير عبدالحميد وتامر بجاتو في عدد من مشاهد العمل، تصدر نور النبوي مؤشرات البحث بعدما طرحت الشركة المنتجة برومو الفيلم.

إيرادات فيلم الحريفة

وحقق فيلم "الحريفة" يوم أمس الأربعاء إيرادات قدرها 988،492 جنيهًا، ليصل إجمالي الإيرادات للفيلم في مدة أسبوعين إلى 11 مليونًا و500 ألف جنيهًا، ويعتبر فيلم الحريفة هو البطولة الأولى في السينما للفنان الشاب نور النبوي بعدما حقق نجاحات في الفترة السابقة بالأعمال الدرامية التي شارك فيها داخل وخارج السباق الرمضاني.

قصة فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة في إطار تشويقي رياضي، حول ماجد الذي يجسد نور النبوي شخصيته وهو لاعب كرة قدم تدفعه الظروف الاجتماعية والعائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، ومن ثم يتعرف على مجموعة من الأصدقاء الجدد، الذين ينتمون لطبقات ومجتمعات مختلفة، حتى يبدأ بالانضمام إلى فريقهم ويشاركهم اللعب في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومن ثم يحلمون بالمشاركة في إحدى البطولات التي تقدر جائزتها بمليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.