أمير عيد يكشف عن أحلامه وسر اتجاهه إلى التمثيل في "سولد أوت" غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل أمير عيد ضيفًا على محمود سعد، في برنامج "سولد أوت كامل العدد" على قناة "CBC"، يوم غد الجمعة.

أمير عيد ضيفًا على محمود سعد

يعد الحوار هو في أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد من خلال الحلقة التي تذاع في تمام التاسعة مساء، ويتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بأبويه وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته.

تفاصيل حلقة أمير عيد مع محمود سعد

كما يتحدث أمير عيد عن مهنة التمثيل التي استهوته فجأة ولماذا؟ ويتطرق الحوار لأحلامه في الموسيقى ورأيه في الزواج وعلاقته بفريق كايروكي.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.

أمير عيد في مسلسل «ريفو»

ومن ناحية اخري، حقق الفنان أمير عيد، نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «ريفو»، والذي جسد به دور البطولة بشخصية تدعى «شادي» مؤسس فرقة موسيقية، بالإضافة إلى حصد الأغاني التي طرحها خلال أحداث العمل مشاهدات عالية، مسلسل ريفو، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، ودارت أحداث مسلسل «ريفو» حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC فى 23 من سبتمبر الماضي.

فرقة كايروكي تطرح اغنية تلك قضية

والجدير بالذكر ان فرقة كايروكي طرحت اغنية تحمل اسم تلك قضية، تضامنًا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل الحرب والمعاناة التي يمر بها أهالي غزة، وتعاونت فرقة كايروكي في تلك الأغنية مع الكاتب مصطفى إبراهيم، ونشرت الأغنية منذ قليل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: نقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية، وتلك قضية كيف يكون ملاكًا أبيض؟، يبقي ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك على المقتول حسب الجنسية.. وتلك قضية كيف تكون إنسانًا راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس وأما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية.

